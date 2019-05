Stuttgart-Zuffenhausen (pol)Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr einen 38-Jährigen am Bahnhof Stuttgart-Zuffenhausen unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet ein Pärchen am Bahnsteig 2 zunächst in verbale Streitigkeiten. Beim Einsteigevorgang in eine eingefahrene S-Bahn der Linie S5 in Richtung Schwabstraße soll es kurz darauf offenbar zu einem Gerangel zwischen den Beiden gekommen sein. In der Folge griff ein bislang unbekannter Mann in das Geschehen ein und schlug dem 38-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Reisende erlitt hierdurch eine Abschürfung und Prellung im Bereich des Unterkiefers. Der mutmaßliche Täter wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 178cm groß und mit langen, zum Zopf gebundenen, Haaren beschrieben. Er soll zum Tatzeitpunkt eine dunkle Kapuzenjacke getragen haben. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.