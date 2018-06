Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Unbekannte Täter haben in Stuttgart Steine von einer Brücke auf fahrende Autos geworfen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde am Montag das Auto eines 40-Jährigen getroffen. Dabei wurde die Windschutzscheibe zerstört. Ein weiterer Stein traf die hintere linke Türe des Autos eines 41-Jährigen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Es entstand Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.