Stuttgart (pol) - Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag einen in der Rommelshauser Straße geparkten Porsche Cayenne S entwendet. Der Porsche, der mit einem Keyless GO System ausgestattet ist, wurde gegen 22.00 Uhr von dem Besitzer vor seinem Haus abgestellt. Gegen 06.25 Uhr stellte er fest, dass das Fahrzeug gestohlen wurde. Der Porsche ist grau. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711 89 90 57 78 in Verbindung zu setzen

