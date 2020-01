StuttgartEin Bauzaun versperrt bereits seit mehreren Monaten den Blick auf die Liederhalle und den Platz davor. Wer von der U-Bahn-Haltestelle Berliner Platz in Richtung Bosch-Areal unterwegs ist, muss einen Umweg gehen. Besucher der Liederhalle sind gezwungen, den Fußweg in Richtung Max-Kade-Haus zu nutzen, um dann rechts in Richtung Konzertsäle zu gelangen. Was hinter der Absperrung passiert, ist nur zu erahnen. Viel Werkzeug, aufgewühlte Erde und die lange Bauzeit beflügeln Spekulationen, ob der Platz neu gestaltet werde.

„Der Platz vor der Liederhalle ist nur für die Baustellenfahrzeuge gesperrt“, sagt Jörg Klopfer, Sprecher der