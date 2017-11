Ein Löwe liegt am 02.11.2017 auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart in einem Gehege im Zirkus Krone. Tierschützer kritisieren die Haltung von Wildtieren. In Stuttgart gilt ein Wildtier-Verbot für Zirkusbetriebe, für das es auf dem Cannstatter Wasen-Gelände noch bis 2019 eine Ausnahmegenehmigung gibt. Vertreter der Stadt Stuttgart sind der Einladung des Circus Krone am Donnerstag nicht gefolgt. Der Zirkus wollte die Politiker mit einer Führung durch die Stallungen von seiner ordnungsgemäßen Tierhaltung überzeugen. Foto: dpa