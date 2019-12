StuttgartDer Zahn der Zeit nagt nicht nur an Opernhäusern, auch die Anforderungen an ein Stadion wandeln sich. So hat die Mercedes-Benz-Arena im Laufe der vergangenen 86 Jahre nicht nur immer wieder ihren Namen, sondern auch ihr Gesicht verändert. Nun soll die Haupttribüne umgebaut werden. Was man dazu wissen muss.

Die Historie: 1928 tauscht die Stadt ihre Flächen auf dem Burgholzhof gegen das 139 Hektar große Gelände auf dem Wasen, das bis dato dem Staat Württemberg gehört. Der Gemeinderat stellt 2,35 Millionen Reichsmark für den Bau eines Stadions bereit. Architekt Paul Bonatz plant es für 35 000 Zuschauer. Am 23. Juli 1933 wird