Der ampelgeregelte Fußgängerweg an der Sophienstraße über die B 14 ist Schuld. Vor gut zwei Jahren eingerichtet, um das Gerberviertel enger mit dem Heusteigviertel zu verbinden, hat er seither für Diskussionen im Rathaus gesorgt. Vor allem der CDU-Fraktion war er ein Dorn im Auge, da als Folge die Ein- und Ausfahrten zum und vom Wilhelms-platz gesperrt wurden. „Nun haben wir unseren Frieden mit ihm geschlossen“, erklärte CDU-Vizefraktionschef Dieter Wahl in der jüngsten Sitzung des gemeinderätlichen Technik-Ausschusses. Grund dafür sind überarbeitete Planungen. Demnach werden die Zufahrten wieder frei gegeben. Das sei, so das Fazit der Verwaltung, ohne