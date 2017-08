Stuttgart – Auch vier Jahre nach Kriegsende ist Stuttgart noch immer eine Trümmerstadt, die Bürger ausgezehrt und gezeichnet. Am Abend des 30. April 1949 tanzen dennoch viele junge Menschen in den Mai. Russel J. ist nicht zum Feiern zumute. Der Militärpolizist versucht, seinen Kummer in Alkohol – mit Bier, Gin und Whiskey – zu ertränken. Ein Plan, der zunächst auf-, dann aber nach hinten losgeht. Sein Frust entlädt sich in einer Amokfahrt quer durch Bad Cannstatt. Vollkommen willkürlich erschießt er zunächst am Pragsattel einen 31 Jahre alten Tankwart, anschließend rast er dann in die Neckarvorstadt. Eine junge Frau, die sich auf dem Nachhauseweg von