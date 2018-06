Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit einem dreirädrigen Motorrad auf der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart sind drei Menschen schwer verletzt worden. Der Fahrer und beide Beifahrer des Trikes wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Ludwigsburg am Donnerstagmorgen mitteilte. Der Unfall ereignete sich auf dem Beschleunigungsstreifen. Was genau am frühen Donnerstagmorgen passiert ist, war zunächst nicht bekannt. Es seien aber keine weiteren Fahrzeuge daran beteiligt. Zwei der drei Fahrspuren an der Anschlussstelle Zuffenhausen in Richtung Stuttgart waren aufgrund der Bergungsarbeiten gesperrt.