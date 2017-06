Stuttgart (pol) - Enkeltrickbetrüger sind wieder aktiv und versuchen Senioren in Stuttgart um ihr Vermögen zu bringen. Eine 84-Jährige aus Vaihingen erhielt am Mittwoch einen Anruf von einer angeblichen Pfarrerin, die vorgab, für einen Wohnungskauf dringend Geld zu benötigen. Sie bat die Seniorin, ihr kurzfristig auszuhelfen. Sie forderte die 84-Jährige auf, das Geld von ihrem Konto abzuheben. Im Anschluss würde jemand vorbeikommen und es abholen. Die Anruferin bestellte der betagten Dame sogar ein Taxi, das sie zu ihrer Hausbank brachte. Als die Frau 15 000 Euro abheben wollte, wurde ein aufmerksamer Bankmitarbeiter misstrauisch und alarmierte die Polizei. Weitere vier Anzeigen sind am Mittwoch bei der Polizei eingegangen. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass die Betrüger noch weitere Personen anrufen und versuchen, an ihr Geld oder an Informationen zu kommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 071189905778 entgegen.

