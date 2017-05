Stuttgart (dpa/lsw) - Trickbetrüger haben am Donnerstag der vergangenen Woche eine 64-jährige Frau aus Stuttgart um Gold und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro betrogen. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, riefen die Betrüger bei der Seniorin an und gaben sich als Polizisten aus. Für polizeiliche Ermittlungen sollte sie ihre bei einer Bank deponierten Wertgegenstände an einen Kollegen übergeben. Tatsächlich kam einen Tag später ein angeblicher Polizist in der Wohnung der 64-jährigen vorbei und nahm Gold und Schmuck entgegen. Bis zum darauffolgenden Mittwoch bekam die Frau weitere Anrufe, in denen sie aufgefordert wurde, Bargeld von ihrem Konto abzuheben und an den «Polizisten» zu übergeben.

Stattdessen griff die Seniorin selbst zum Telefon und erkundigte sich auf der Polizeiwache nach dem Verbleib ihres Schmucks. Die Beamten klärten sie über den Betrug auf und leiteten eine Fahndung nach den Tätern ein.