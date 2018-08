Traumhafter Start des Sommerfestes

Zu heiß? Offenbar nicht, denn Gäste und Besucher genießen Urlaubsfeeling wie in den Subtropen

Noch drei Tage Party im Park unter weißen Zelten und am Wasser des Eckensees. Das Sommerfest ist zu diesen Zeiten geöffnet: am Freitag und Samstag von 11 bis 2 Uhr nachts und am Sonntag von 11 bis 23 Uhr.