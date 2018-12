Stuttgart (red) - Am ersten Weihnachtsfeiertag löste der Brand eines Hochspannungstransformators an der Universität Stuttgart in Vaihingen einen Feuerwehreinsatz aus. Gegen 12.30 Uhr schlug die Brandmeldeanlage im Uni-Gebäude am Pfaffenwaldring Alarm. Die Erkundung des ersteintreffenden Löschzugs ergab, dass im Untergeschoss Technikräume und Leitungskanäle verraucht waren. Nach weiterer Erkundung mit Atemschutzgeräten wurde dann im benachbarten Institutsgebäude ein Traforaum brennend vorgefunden. Der Brand des Trafos wurde mit insgesamt 100 Kilo Kohlendioxid-Löschgas erstickt. Da auch Brandrauch in die S-Bahn Haltestelle „Universität“