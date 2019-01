Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) Die Reisemesse «Caravaning Motor Touristik» (CMT) ist gestartet. Die Veranstalter hoffen auch in diesem Jahr bis zum 20. Januar auf mehr als 260.000 Besucher. Baden-Württembergs Tourismusminister Guido Wolf (CDU) eröffnete die Messe am Samstag. Dabei warb er auch für die Bundesgartenschau, die in diesem Jahr in Heilbronn stattfindet - zum ersten Mal seit 42 Jahren wieder in Baden-Württemberg. Die Buga 2019, die am 17. April beginnt, ist in diesem Jahr Partner der CMT.

Die Messe mit 2200 Ausstellern ist eine der größten Publikumsmessen für den Bereich Reisen und Caravaning. In der Bedeutung für die beiden Branchen kommt die CMT aber nicht an der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin und dem Düsseldorfer Caravan Salon vorbei, die im Frühjahr und Sommer stattfinden.

«Die Messe bringt uns allen Reiseziele näher», schreibt Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) am Samstag auf Facebook. «Wir erleben einen Durchlauf durch Europa und die Welt.» Auch Stuttgart profitiere vom Tourismus: Allein 2018 seien vier Millionen Übernachtungen gezählt worden. Die Touristen interessierten sich für Highlights wie das Mercedes-Benz-Museum, das Porsche Museum, die Oper oder die Stäffele genannten teils langen Treppen der Stadt.



Die Tageskarte inklusive Nahverkehr kostet online 13 Euro und vor Ort 15 Euro, ermäßigt - etwa für Schüler, Studenten und Rentner - liegt der Preis online bei 11 Euro und vor Ort bei 12 Euro. Die CMT ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, am Wochenende von 9 bis 18 Uhr geöffnet. BUGA-Dauerkartenbesitzer haben am 16. Januar freien Eintritt auf der CMT.