Stuttgart (dpa/lsw) - Nach Kritik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an der Blauen Plakette hat Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) ihr fachliche Inkompetenz vorgeworfen. „Sie ist seit ihrem Ausscheiden aus dem Amt der Umweltministerin 1998 nicht mehr in allen Themen up to date, vor allem was Umwelt- und Klimaschutz angeht“, sagte Hermann der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Die Kanzlerin begründete ihre ablehnende Haltung jüngst mit Problemen bei den Kontrollen der Fahrzeuge. Die auch von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) boykottierte Plakette ermögliche im Gegenteil eine einfache Kontrolle, weil alle Fahrzeuge, die die Stickoxid-Grenzwerte überschreiten, diesen Aufkleber eben nicht bekommen, konterte Hermann.

Er hält es für möglich, dass sich das Blatt für die Blaue Plakette nach der Bundestagswahl wendet. „Dass wäre die erste Wahl, nach der sich gar nichts ändert.“ Noch sei nicht ausgeschlossen, dass die Grünen künftig im Bund mitregieren können.