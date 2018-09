17.09.2018 Eine Mutter findet ihre 39 Jahre alte Tochter tot in deren Wohnung in Stuttgart-Ost.

StuttgartNach dem Auffinden einer Frauenleiche in einem Gebäude an der Stöckachstraße am Montag haben sich die Ermittlungen der Kriminalpolizei recht schnell auf den 41-jährigen Exfreund des Opfers konzentriert. Der dringend Tatverdächtige ist nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr tot in Münster aufgefunden worden. Der deutsche Staatsangehörige hat sich offenbar das Leben genommen. Die näheren Umstände der Tat sowie die tatsächliche Beziehung zwischen Opfer und mutmaßlichem Täter sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/89905778 entgegen.

Die 39-jährige Frau war am Montag von ihrer Mutter leblos in ihrer Wohnung entdeckt worden. Ob es sich um ein Gewaltverbrechen handelte, war zunächst unklar, allerdings gebe es Anhaltspunkte dafür.