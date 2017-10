Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei Kanalarbeiten in Stuttgart ist ein 23 Jahre alter Bauarbeiter ums Leben gekommen. Er war am Mittwochabend auf einer Baustelle von einem etwa 800 Kilogramm schweren sogenannten Beton-Schachtring am Kopf getroffen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, starb er trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen. Ein 42 Jahre alter Arbeiter hatte den Schachtring mit einem Bagger transportiert und wollte ihn in eine Baugrube hinablassen. Aus zunächst ungeklärten Gründen löste sich eine der Halteklammern, mit denen der Schachtring fixiert war - und das schwere Betonteil schwang seitwärts aus.

Der 23-Jährige, der sich in der