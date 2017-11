Anzeige

Stuttgart - Immer häufiger wird im Stadtgebiet eine klebrige Paste zur Taubenabwehr eingesetzt - zuletzt Anfang der Woche an der S-Bahnhaltestelle Stadtmitte. Tierschützer schlagen deshalb Alarm und fordern mehr Taubenschläge in der Landeshauptstadt sowie ein Verbot der Paste.

Um die Stadttauben zu vertreiben, werden in Stuttgart vielfältige Methoden eingesetzt: An Fenstersimsen werden Metallspikes angebracht, Netze zwischen Gebäudefassaden gespannt und Taubenattrappen an Eingangstüren aufgestellt. Seit geraumer Zeit aber kommt auch eine zwar legale, aber sehr umstrittene Methode