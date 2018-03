Stuttgart Die tödliche Kollision zwischen einer Stadtbahn und einem Auto, bei dem ein vierjähriges Kind an der Stadtgrenze zwischen Stuttgart und Remseck im Kreis Ludwigsburg ums Leben kam, gibt der Polizei weiter Rätsel auf. „Wir gehen davon aus, dass die Ampel funktioniert hat“, sagt Polizeisprecher Peter Widenhorn am Montag. Derzeit werden Videoaufnahmen eines nahe gelegenen Klärwerks ausgewertet. Womöglich hat die 33-jährige Autofahrerin eine rote Ampel nicht beachtet. Fragen über Fragen: Warum war die Frau aus Ludwigsburg am Sonntag gegen 19 Uhr mit ihrem Ford Mondeo überhaupt am Abzweig zum Hauptklärwerk Mühlhausen unterwegs? Hatte sie sich