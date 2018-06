Anzeige

Stuttgart Wilhelma (red)Das Warten hat ein Ende. Erstmals seit sieben Jahren öffnet sich im Augenblick die gewaltige Blüte einer Titanwurz in der Wilhelma in Stuttgart. Der genaue Tag für dieses Ereignis, das zu den seltensten in der Welt der Pflanzen zählt, lässt sich nicht exakt vorhersagen. Erst im Laufe des Dienstagnachmittags, 26. Juni 2018, ließ sich beobachten, dass sich das große Hochblatt allmählich von dem inzwischen 1,25 Meter aufragenden Blütenstandskolben zu lösen begann. Seither wölbt sich das an einen umgekehrten Plissé-Rock erinnernde Blatt immer weiter nach außen und zeigt die braunrote Färbung seiner Innenseite.

Weil die Amorphophallus titanum immer nur eine Nacht blüht, öffnet der um 20 Uhr schließende Zoologisch-Botanische Garten punktuell den Standort der ungewöhnlichen Pflanze im Schmetterlingshaus heute bis 24 Uhr. Gärtnerinnen und Gärtner erläutern dort alles Wissenswerte über das spektakuläre Gewächs.

Einlass ist dafür bis 23 Uhr. Karten zur Abendtarif gibt es bis dahin an der Hauptkasse. Der Zugang erfolgt durch den Seiteneingang links neben dem Wilhelma-Theater. Der Blütenstand wird voraussichtlich morgen Vormittag noch zu betrachten sein, erfahrungsgemäß fällt er aber im Laufe des Tages rasch in sich zusammen.

In diesem Fall handelt sich um eine außergewöhnlich junge Pflanze. In Fachkreisen rechnet man nicht mit einer Blüte, bevor die Knolle ein Gewicht von 30 Kilo erreicht hat, weil die Entwicklung eine gewaltige Kraftanstrengung ist. Innerhalb von 14 Tagen wächst der Blütenstand in rasantem Tempo und erreicht meist eine Höhe von zweieinhalb Metern. Diesmal schickt sich in der Wilhelma eine Titanwurz an zu blühen, die es zuvor nur auf elf Kilo Knollengewicht gebracht hatte. Deshalb schenken ihr die Botaniker besondere Aufmerksamkeit. Sie hat seit dem 12. Juni alle üblichen Entwicklungsstadien durchlaufen, ist dabei aber weniger stark gewachsen. Wegen der – nach Titanwurz-Maßstäben – kleinen Statur haben die Wilhelma-Gärtner sie „Alberich“ genannt nach dem König der Zwerge aus der germanischen Mythologie. Die relativ geringe Höhe von 1,25 Meter ist ihrerseits etwas Besonderes: Noch nie wurde in Europa eine so kleine Titanwurz-Blüte registriert.

Vor 13 Jahren hatte die erste Blüte einer Titanwurz in der Wilhelma dagegen mit einem Höhenweltrekord für Aufsehen gesorgt. Der eigenwillige Pflanzen-Star war 2005 wegen seiner Unberechenbarkeit von den Gärtnern liebevoll „Diva“ genannt worden und hatte satte 40 Kilo auf die Waage gebracht. Ihr Blütenstand erreichte 2,94 Meter Höhe und übertraf deutlich die damalige internationale Bestmarke von 2,76 Meter, die im Botanischen Garten in Bonn gemessen worden war. Als Rekord gilt heute eine Titanwurz-Blüte mit 3,10 Metern, die der Pflanzenzüchter „Winnipesaukee Orchids“ in New Hampshire (USA) 2010 hervorbrachte.

Zum Hintergrund:

Wenn dieser Sonderling von der indonesischen Insel Sumatra zirka alle sieben Jahre einmal blüht, dann nur für eine Nacht. Die Amorphophallus titanum stinkt dabei erbärmlich und heizt sich auf rund 38 Grad auf. So täuscht die pfiffige Pflanze vor, ein verwesender Kadaver zu sein. Ihr Ziel ist, Insekten anzuziehen, die für sie die Bestäubung übernehmen. Lassen sich die Tiere täuschen und legen ihre Eier dort ab, ist deren Nachwuchs verloren. Denn die schlüpfenden Larven werden verhungern. Als Pflanze, die ihre Bestäuber nicht belohnt, zählt man die Titanwurz zu den Täuschblumen.