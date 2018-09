Stuttgart (dpa/lsw)Zum zweiten Mal in diesem Jahr fiebert die Wilhelma in Stuttgart einem sonst sehr seltenen Ereignis entgegen: Eine Titanwurz des zoologisch-botanischen Gartens bildet eine Blüte aus. «Eigentlich wäre sie heute Nacht fällig, aber sie ziert sich noch ein wenig», sagte Björn Schäfer, Leiter des Fachbereichs Botanik, am Donnerstag. Er erwartet, dass Besucher das Schauspiel in der Nacht zum Samstag oder Sonntag sehen können. Im Schnitt blüht die Titanwurz nur alle sieben Jahre und nur für eine Nacht.

Auch ein Name wurde bereits gefunden: «Brunhilde» - wie die mächtige Königin in der Nibelungensage. Rund 30 Vorschläge von Besuchern