Stuttgart (dpa/lsw) - Vor der Gastspielpremiere des Circus Krone in Stuttgart haben Tierschützer Proteste angekündigt. Als Tiere verkleidet wollen sie am Donnerstag Besucher mit Plakaten und Flyern über die Problematik von Tieren im Zirkus informieren, wie die Organisation Peta mitteilte. Die Aktivisten werfen dem Unternehmen Tierquälerei vor und fordern ein Verbot von Zirkustieren. Der Circus Krone gastiert von 26. Oktober bis 11. November auf dem Cannstatter Wasen.

Auf den öffentlichen Plätzen der Landeshauptstadt dürfen seit 2011 nur Zirkusse gastieren, deren Vorführungen ohne Wildtiere auskommen. Im Januar hob der Gemeinderat auch eine Sonderregelung für den Cannstatter Wasen wieder auf. Die Gesellschaft der Circusfreunde fürchtet durch ein Verbot von Elefanten, Löwen und Co. eine „Vernichtung der Zirkuskultur“.