Thomas Bopp will Regionalpräsident bleiben

CDU-Mann will nun doch gegen den Bewerber aus der stärksten Fraktion antreten – Kritik von Grünen-Kandidat

Thomas Bopp von der CDU will nun doch Regionalpräsident bleiben. Am Mittwoch tritt er gegen André Reichel von den Grünen an. Dieser kritisiert einen Regelbruch der CDU, aber er nimmt die Herausforderung an.