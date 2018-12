StuttgartEs darf doch noch Weihnachten werden: Der Terroralarm am Stuttgarter Flughafen ist spätestens am Samstag zu Ende. Der Grund: Die Polizei hat am Freitag die vier Verdächtigen, die mit der mutmaßlichen Ausspähung des Airports auf den Fildern wie auch in Paris zu tun gehabt haben sollen, dingfest gemacht und deren Wohnungen durchsucht. „Und zwar wegen des Verdachts einer Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat“, sagt Heiner Römhild, Sprecher der Stuttgarter Staatsanwaltschaft. Doch offenbar bleibt davon nicht viel übrig. Haftbefehle wurden nicht beantragt. Die Durchsuchungsaktionen am Freitag galten letztlich nur noch zwei