Stuttgart (dpa/lsw)Tempolimit 40 zur Luftreinhaltung wird an Deutschlands schmutzigster Straßenkreuzung in Stuttgart erst später eingeführt. Grund ist eine Petition, die von der Initiative «Verkehrsfluss statt Tempolimits - Freie Fahrt fürs Ländle» beim Landtag eingereicht wurde, wie das Verkehrsministerium am Freitag bestätigte. Minister Winfried Hermann (Grüne) rechnet mit einer «gewissen zeitlichen Verzögerung», lässt aber keinen Zweifel daran, dass Tempo 40 auch an der stark mit Luftschadstoffen belasteten Kreuzung «Am Neckartor» kommt. Der Start war für Freitag geplant.

«Was nicht sein kann, ist, dass über Petitionen vernünftiges