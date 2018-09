StuttgartDer prominente Redner musste warten. Zuerst gab es in der Regionalversammlung – eine Art Parlament der Region Stuttgart – am Mittwoch eine Debatte über Europa, dann die Etateinbringung, und erst danach durfte Dirk Wössner, der Sprecher der Telekom-Geschäftsführung, ans Rednerpult der Stuttgarter Sparkassenakademie. Der Auftritt des mit großer Entourage angereisten Spitzenmanagers unterstreicht die Bedeutung, die der Telekommunikationskonzern der im Juli unterzeichneten Absichtserklärung für den Breitbandausbau in der Region beimisst. „Das Projekt ist einzigartig und Beispiel gebend in Deutschland“, sagte Wössner.

Die Telekom hatte sich