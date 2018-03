Bad Cannstatt (ede) - Die Taxi-Zentrale weist die Vorwürfe des Volksfest-Veranstalters zurück, es gebe keine Taxis für die Besucher. „Wir reagieren schon, es ist aber gar nicht zu bewältigen“, sagt Georgios Natsiopoulos, Vorstandsvorsitzender der Taxi-Zentrale.

780 Taxis sind in Stuttgart und Filderstadt unterwegs, 80 Prozent der Zeit ungenutzt. Wenn vor Feiertagen oder an Wochenende zum Ende des Volksfesttages Tausende Menschen den Platz verlassen und ein Taxi wollen, entstehe das Chaos. „Die Fahrzeuge kommen gar nicht in die Mercedesstraße“, so Natsiopoulos. Sie würden schon vorher abgefangen. Machen die Fahrer dann die Tür