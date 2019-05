StuttgartKnapp 700 Taxis verkehren tagein, tagaus in Stuttgart. Zusammen legen sie im Durchschnitt 100 000 Kilometer zurück – täglich. Ein Taxibetrieb mit ausschließlich oder möglichst vielen schadstoffarmen Fahrzeugen in der Flotte könnte einen beachtlichen Teil zur Luftreinhaltung in der Landeshauptstadt beitragen. Der ADAC-Württemberg will den Prozess der Umstellung auf umweltfreundliche Taxis anschieben. Daher hat der Automobilclub die Kampagne „Eco-Taxi – sauber fährt besser“ gestartet. „Wir wollen mit einem Zertifikat den Anreiz schaffen, dass immer mehr Taxiunternehmen auf saubere Fahrzeuge umstellen“, sagt Carl-Eugen Metz, ADAC-Vorstand Verkehr