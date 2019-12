Stuttgart (dpa/lsw)An der ersten eigenen Schnellladestation für elektrische Autos sollen Stuttgarter Taxifahrer künftig ihre umweltfreundlicheren Wagen auftanken können. Die Station wird am Dienstag (13.00 Uhr) gemeinsam von der Stadt und der Stadtwerke-Tochter Energiedienste der Landeshauptstadt Stuttgart (EDS) in Betrieb genommen. In den kommenden Wochen sollen zwei weitere Schnellladepunkte an weiteren Standorten ans Netz gehen. Die Stationen seien Teil des «E-Taxi-Aktionsplans» der Stadt, wie es dazu im Rathaus hieß. Mit dem Angebot solle den Taxiunternehmen der Umstieg auf Elektromobilität erleichtert werden.

In Stuttgart gibt es zwar bereits