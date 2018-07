Anzeige

Stuttgart-Mitte (pol)In der Nacht zum Sonntag (29.07.2018) sind zwei Frauen vermutlich durch denselben, noch unbekannten Taxifahrer sexuell belästigt worden. Eine 33 Jahre alte Frau stieg gegen 01.45 Uhr an der Liederhalle/ Berliner Platz in ein Taxi mit dem Fahrtziel Vaihingen. Auf Höhe der Durchfahrt Heslacher Tunnel fing der Taxifahrer plötzlich an, die Frau unsittlich am Oberschenkel zu berühren. Diese schlug ihm zunächst die Hand weg. Danach packte der Mann die Hand der Frau und versuchte, diese in seine Hose einzuführen. Die Frau wehrte sich und sprang in der Nähe der Stadtbahnhaltestelle Waldeck aus dem Fahrzeug, flüchtete und alarmierte die Polizei. Ähnlich erging es einer 24-Jährigen, die gegen 04.15 Uhr am Kurt-Georg-Kiesinger-Platz ein Taxi mit Fahrtziel Stuttgart-Nord bestieg. Der Taxifahrer belästigte sie auf die gleiche Weise, bis die Frau zu schreien begann. Auf Höhe der Löwentorbrücke ließ der Mann sie dann endlich aus dem Fahrzeug steigen. Das Taxi soll in beiden Fällen eine helle Limousine der Marke Mercedes-Benz gewesen sein. Der Fahrer wird von den beiden Frauen ähnlich beschrieben: Zwischen 35 und 40 Jahre alt, glatzköpfig mit hagerer Figur, stark behaarten Unterarmen, orientalischem Erscheinungsbild. Lediglich die Bekleidung beschreiben die Frauen unterschiedlich. Im ersten Fall ist von einem orange-roten, im zweiten von einem weißen Poloshirt die Rede. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, die Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu kontaktieren.