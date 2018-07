Anzeige

Von Sebastian Steegmüller





Stuttgart - Vor zwei Jahren hat die Taxi-Auto-Zentrale Stuttgart (Taz) zuletzt die Preise erhöht, jetzt hat sie erneut einen entsprechenden Antrag bei der Stadt gestellt. „Unter anderem machen die gestiegenen Spritkosten und die erhöhten Mindestlöhne diesen Schritt notwendig“, sagt Geschäftsführer Murat Arslan.

Seit Anfang des Jahres wurde der Mindestlohn von 8,50 auf 8,84 Euro pro Stunde angehoben. 34 Cent, die man auch in der Taxibranche spüre, so der Taz-Chef. Kein Wunder, schließlich müssen die knapp 700 Taxis, die in Stuttgart unterwegs sind, auch gelenkt werden. Hinzu kommen Preissteigerungen für Wartung und Versicherung der Fahrzeuge sowie die Erhöhung der Krankenkassenbeiträge. „Dies hat zur Folge, dass die Fixkosten, die 75 Prozent der Gesamtkosten ausmachen, weiter ansteigen. Wir sind quasi gezwungen worden, den Antrag abzugeben.“ Die zuletzt im Januar 2015 festgesetzten und somit derzeit gültigen Tarife seien nicht ausreichend kostendeckend. „Sie halten auch einem landes- und bundesweiten Vergleich mit festgesetzten Beförderungsentgelten nicht stand“, so Arslan. Mit den vorgeschlagenen Erhöhungen liege man auf einem Niveau mit Großstädten wie München, Frankfurt und Köln. Auch in Freiburg und Mannheim würden bereits ähnliche Preise gelten.

Wenn es nach den Vorstellungen der Taxi-Auto-Zentrale geht, soll der Grundtarif um 50 Cent auf 3,50 Euro erhöht werden. Jeder angefangene Kilometer würde auf kurzen Strecken (bis vier Kilometer) mit drei Euro, statt heute 2,40 zu Buche schlagen. Bei längeren Fahrten im Stadtgebiet, den Gemarkungen Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt könnte der Kilometerpreis von 1,90 auf 2,40 Euro steigen. Eine Fahrt zum Flughafen könnte aus dem Stadtgebiet fast zehn Euro teurer werden - je nach Startpunkt versteht sich.

Damit jedoch nicht genug: Die Taz will für Zahlungen mit EC- oder Kreditkarte künftig einen Euro verlangen. Auch die Pauschale für Großraumtaxis soll um 50 Cent auf 7,50 Euro erhöht werden. Den gleichen Festpreis könnten auch Rollstuhlfahrer bald bezahlen müssen, wenn sie speziell ausgestattete Fahrzeuge bestellen. Der Taz-Geschäftsführer ist sich bewusst, dass gerade dieser Schritt für Kritik sorgen könnte. Die Maßnahme solle jedoch nicht Behinderte ausgrenzen oder benachteiligen. „Uns geht es dabei um den Aufbau einer qualitativ hochwertigen Dienstleistung, die zunehmend erforderlich wird, da die Anzahl der Menschen mit entsprechender Behinderung nach unseren Erfahrungen steigt und zu entsprechender Nachfrage bei unseren Mitgliedbetrieben führt.“ Nur fünf von 695 Taxis seien speziell für den Transport umgerüstet. „Mit der Tarifänderung könnte der Umbau für den einen oder anderen Fahrer lukrativer werden und somit mehr solcher Fahrzeuge zur Verfügung stehen.“

Ob und wann die Erhöhung der Gebühren kommt, steht derzeit noch nicht fest. Eigenständig kann die Taxi-Auto-Zentrale sie nicht beschließen, da die Stadt die Preise in Form einer Rechtsordnung festlegt. Der entsprechende Antrag der Taxi-Auto-Zentrale zur Änderung sei bei der Zulassungsstelle jedoch bereits eingegangen, bestätigt ein Sprecher der Stadt. Jetzt werde er zunächst geprüft, dabei müsse man sich wegen des Flughafens aber auch mit dem Landkreis Esslingen sprechen. „Dies wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, was auch dem Antragsteller mitgeteilt wurde.“

Noch gelten die bisherigen Preise, es ist jedoch nur eine Frage der Zeit, wann die Erhöhung kommt. Formal sind solche Anträge bislang noch nie abgelehnt worden. Ab und an wurden sie jedoch zurückgestellt.