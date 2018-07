Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Tausende kroatische Fans haben den Sieg ihrer Nationalmannschaft gegen Russland bei der Fußball-WM mit spontanen Jubelfeiern und Autokorsos im Südwesten gefeiert. Wie mehrere Polizeipräsidien im Land am Sonntag mitteilten, blieb es dabei weitgehend ruhig. Allein in Stuttgart versammelten sich nach dem Abpfiff am späten Samstagabend bis zu 7000 Fans in der Innenstadt. Rund 150 Autofahrer schlossen sich zu einem Autokorso zusammen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. 200 Beamte sicherten die Feiern in der Landeshauptstadt.

Auch in Mannheim, Karlsruhe, Pforzheim, Ludwigsburg und Böblingen feierten Anhänger der kroatischen Mannschaft ihren Sieg. In der Mannheimer Innenstadt zählte die Polizei bei einem Autokorso zeitweise 300 Fahrzeuge. Die Polizei in Karlsruhe meldete insgesamt mehr als 4000 Feierende in Bruchsal, Pforzheim und Karlsruhe. Laut der Polizei in Karlsruhe kam es am Rande der Feiern vereinzelt auch zu Straftaten. Was genau vorgefallen war, wollte die Polizei zunächst nicht mitteilen. «Es ist aber nichts Dramatisches passiert», sagte ein Sprecher der Polizei.

Der WM-Geheimfavorit Kroatien hatte am Samstagabend die Viertelfinalpartie gegen Russland 4:3 nach einem Elfmeterschießen gewonnen. Damit steht das kleine, am Mittelmeer gelegene Land mit seinen rund 4,1 Millionen Einwohnern zum zweiten Mal in seiner Geschichte in einem WM-Halbfinale. Am Mittwoch trifft das Team nun auf England.