Stuttgart Die Lichter formen einen Stern, sehen auf dem Schlossplatz sehr hübsch aus – und machen doch auf große Probleme aufmerksam. Mit der Aktion „Eine Million Sterne“ will die Caritas sich für Menschen in Not einsetzen, zumindest andere darauf aufmerksam machen. Mit 3000 Kerzen hat die sie in Stuttgart ein Zeichen gesetzt, in bundesweit 70 Städten und Dörfern wurde die Aktion ins Leben gerufen, die Lichter für eine gerechte Welt zu entzünden. Die Solidaritätsaktion steht unter dem Motto „Jeder Mensch braucht ein Zuhause“ und hat das Ziel, möglichst viel Aufmerksamkeit für Menschen in schwierigen Lebenslagen zu erzeugen. Hier und weltweit. In