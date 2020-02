StuttgartDieser Tage war in der Ludwigstraße im Stuttgarter Westen ein Kuriosum zu bewundern. Hübsch aufgereiht stand da ein halbes Dutzend eleganter weißer Roller, versehen mit der Aufschrift: „Coming Zoom. New Sharing in Stuttgart.“ Und als „Local Partner“ wurde da auch der Stuttgarter Baukonzern Wolff & Müller genannt. Ein neues Leihangebot für Elektroroller, hinter dem ein Bauunternehmen steckt? Noch ohne Internetauftritt oder sonstige Werbung? Im Rathaus ist kein neues Angebot bekannt. Bisher gibt es in Stuttgart lediglich einen Verleiher von großen Elektrorollern, nämlich die Stadt selbst. Stella wird von den Stadtwerken betrieben. „Die Roller