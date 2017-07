Stuttgart (dpa/lsw) - Das Schwabenland gilt eher als konservativ. Davon ist am Samstag nichts zu spüren. Auf den Straßen in Stuttgart sind viele bunte Kostüme zu sehen. Es wird ausgelassen getanzt. Die Stimmung ist heiter. Was an den brasilianischen Karneval in Rio erinnert, hat einen politischen Hintergrund: Tausende Schwule und Lesben demonstrieren beim Christopher Street Day (CSD) für mehr Gleichberechtigung und Vielfalt. Nach Polizeiangaben sehen sich 175 000 Menschen das Spektakel an.

