Wiesbaden (dpa) - Der vom Südwestrundfunk (SWR) produzierte «Tatort»-Krimi «Stau» hat am Freitag den Deutschen Fernsehkrimi-Preis 2018 gewonnen. In dem Film geht es um die Aufklärung einer Fahrerflucht in einem Stau. Die Jury lobte die Produktion mit den von Richy Müller und Felix Klare verkörperten Kommissaren Thorsten Lannert und Sebastian Bootz als «unterhaltsam und poetisch». Die Regie führte Dietrich Brüggemann. Als Preis erhält das Filmteam 1000 Liter Wein.

