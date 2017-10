Anzeige

Stuttgart (dpa) - Der Stuttgarter RAF-„Tatort“ ist auf großes Interesse gestoßen: Den Fall „Der rote Schatten“ sahen am Sonntagabend ab 20.15 Uhr im Ersten 9,27 Millionen Menschen. Der Marktanteil betrug 27,2 Prozent.

Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) haben den Mord an einer Frau in der Badewanne klären - die Spuren führen die Kommissare in die Zeit des Deutschen Herbstes und des RAF-Terrors zurück. „Der rote Schatten“ spielt auf zwei Zeitebenen und zeigt historische Aufnahmen. Am 18. Oktober 1977 hatten die RAF-Terroristen Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe im Gefängnis in