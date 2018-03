Stuttgart (jps) - In der Stuttgarter Innenstadt waren am Wochenende wieder mehrere Taschendiebe unterwegs, die es speziell auf die Mobiltelefone ihrer Opfer abgesehen hatten. So wurde nach Polizeiangaben ein Passant in der Nacht zum Samstag um 1 Uhr am Schlossplatz bestohlen. Ein Taschendieb zog ihm das Handy und den Personalausweis aus der Jackentasche. Gegen 7.30 Uhr wurde einem Mann auf der Königstraße das Handy aus der Hosentasche gestohlen, einem anderen Opfer am Nachmittag gegen 16.30 Uhr ebenfalls ein Handy aus der Bauchtasche. Am Samstagabend gegen 22.40 Uhr klauten dann zwei unbekannte Männer einem 29 Jahre alten Mann am