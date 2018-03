Anzeige

Stuttgart (red) - Wer eine Immobilie besitzt oder erwerben möchte, sollte sich diese Gelegenheit zur Information nicht entgehen lassen: Beim Tag der Offenen Tür präsentiert Haus & Grund Stuttgart am Samstag, 11. Juni, von 10 bis 16 Uhr in der Geschäftsstelle des Stuttgarter Haus- und Grundbesitzervereins (Gerokstraße 3) sein Leistungsangebot im Bereich der Beratung, Information und Dienstleistung. Besucher können die vielfältigen Leistungen kennenlernen, die Vereinsmitgliedern kostenlos zur Verfügung stehen und für die die modernisierte Geschäftsstelle mit ihren flexiblen Beraterzimmern im Erdgeschoss nun ideal eingerichtet ist. Haus & Grund-Experten geben fachkundige Auskünfte zu allen Fragen rund um die Immobilie. Neben der Rechtsberatung werden Beratung in Steuer- und notariellen Fragen sowie Energieberatung angeboten. Aber auch bezüglich Bautechnik, der Werteinschätzung der Immobilie und in Versicherungsfragen können sich die Gäste mit den Beratern der Hausbesitzerorganisation besprechen. Kurze Vorträge zu Fragen, die Vermieter und Wohnungseigentümer betreffen, bieten nicht nur wertvolle Informationen, sondern weisen auch auf ein weiteres Angebot des Vereins hin: Seminare zu Themen rund um die Immobilie, die auch für Nichtmitglieder offen sind - und für die jetzt ein moderner und heller Seminarraum zur Verfügung steht.