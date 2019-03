StuttgartLeicht macht es der Politiker Michael Föll den anderen selten. Das haben am Freitag auch mehr als 300 Gäste zu spüren bekommen, die zu der Verabschiedung des Stuttgarter Finanzbürgermeisters und Ersten Bürgermeisters in die Wagenhallen gekommen waren. Zunächst durfte Jan Steffen Jürgensen, Vorstandsvorsitzender des Klinikums, über die Medizin in der Metropolregion reden. Ein Werbeblock? Ablenkung vom Skandal um die Auslandsabteilung des Klinikums? Nein, Föll und OB Fritz Kuhn erklärten es so: Eigentlich habe Föll keine Abschiedsveranstaltung gewollt. Wenn doch, dann mit einem „pädagogisch wertvollen Beitrag“.

Im