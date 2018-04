Stuttgart (erg) - Es war alles perfekt geplant. Ein letzer Urlaub in Budapest mit meiner Freundin, bevor ich am Montag meinen Dienst bei der Cannstatter Zeitung antrete. Ich hatte für letzten Sonntagabend den Rückflug gebucht und war pünktlich zum Flughafen Budapest gefahren. Nachdem ich mein Gepäck eingecheckt und mich am Duty Free Shop eingedeckt hatte, stand meinem Rückweg nichts mehr im Weg. Doch dann plötzlich die Schreckensnachricht: Der Flug war annulliert worden.

Zunächst wusste keiner was. Es gab keine Mitarbeiter der Fluglinie vor Ort, nur nervöse Passagiere - und ich war einer von ihnen. Dann wurden die ersten