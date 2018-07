Für ihre Familienplanung brauchen Kalifornische Seelöwen keinen Mondkalender. Mit einer erstaunlichen Regelmäßigkeit gebären sie sämtliche Jungtiere jeweils im Juni. Das gilt für ihren jüngsten Nachwuchs in der Wilhelma wie für alle Seelöwen im Zoologisch-Botanischen Garten in Stuttgart. Am 3. Juni kam der kleine Fiete auf die Welt: exakt am gleichen Tag wie seine Mutter Evi 17 Jahre zuvor im Zoo Wuppertal. Die ersten Wochen hat der Neugeborene – noch unsicher auf den Flossen – im Rückzugsgehege hinter den Kulissen verbracht. Jetzt wagt er sich regelmäßig nach draußen und spielt mit seiner Halbschwester Samantha, die gerade Geburtstag hatte und –