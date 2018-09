Stuttgart (dpa/lsw)Der Flugverkehr im Südwesten ist am Freitag nicht vom Streik der Billigflug-Airline Ryanair betroffen gewesen. «Bisher ist alles im Plan», sagte eine Sprecherin des Flughafens Stuttgart. Am Freitag waren dort zwei Flüge von Ryanair geplant - nach Dublin und Manchester. Auch am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden gab es zunächst keine Ausfälle. Insgesamt waren dort zehn Starts und Landungen geplant, wie eine Sprecherin sagte. Der Airport in Friedrichshafen wird von Ryanair gar nicht bedient.

Piloten und Flugbegleiter von Ryanair forderten bei ihrem zweiten europaweiten Streik höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Auch deutsche