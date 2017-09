Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Anders als vor vier Jahren ist die CDU in Baden-Württemberg nur über ihre Direktmandate im Bundestag vertreten. Die CDU errang über die Erststimmen bei der Bundestagswahl am Sonntag alle 38 Direktmandate. Sie ist nun mit ebenso vielen Sitzen im Parlament vertreten. Bislang repräsentierten 43 Abgeordnete die baden-württembergische CDU, darunter auch Listen-Kandidaten. Wie das Statistische Landesamt am Montag in Stuttgart weiter mitteilte, ist nur die CDU-Landesgruppe aus Nordrhein-Westfalen mit 42 Mitgliedern größer. Die bayerische CSU kommt auf 46 Abgeordnete.

Die SPD schickt über ihre Landesliste 16 Männer und Frauen nach Berlin. Darunter sind die Spitzenkandidatin und SPD-Landeschefin Leni Breymaier (Wahlkreis Aalen-Heidenheim), die Vertreterin des linken Flügels der Partei, Hilde Mattheis, aus Ulm sowie die frühere SPD-Generalsekretärin Katja Mast (Wahlkreis Pforzheim) und die Fraktionsvize und frühere SPD-Landeschefin Ute Vogt (Stuttgart I).

Für die Grünen kommen 13 Politiker in den Bundestag, darunter die Spitzenkandidaten Cem Özdemir (Wahlreis Stuttgart I) und Kerstin Andreae aus Freiburg. Auch die grüne Atomexpertin Sylvia Kotting-Uhl aus Karlsruhe ist wieder im Parlament.

Die FDP mit ihrem Spitzenkandidaten Michael Theurer aus Karlsruhe zieht mit 12 Mitgliedern in das Parlament ein. Für die AfD gehen elf Männer und Frauen nach Berlin, darunter Spitzenkandidatin Alice Weidel vom Bodensee, der Stuttgarter Wirtschaftsprofessor Lothar Maier und der AfD-Vordenker Marc Jongen aus Karlsruhe. Die Linke ist mit ihrem Bundeschef und Spitzenkandidaten Bernd Riexinger aus Stuttgart sowie fünf weiteren Abgeordneten vertreten.