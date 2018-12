Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Bundeschefin rumort es im Südwest-Landesverband. Die Landesgeschäftsstelle spricht von mehreren Austritten seit der Wahl zur Nachfolge von Angela Merkel am Freitagabend in Hamburg. «Uns liegen derzeit 13 Austritte vor. Allerdings scheinen noch einige weitere in den Kreisen dazuzukommen», sagte ein Parteisprecher am Montag. Dem stünden aber auch Eintritte gegenüber. Man habe mehrere Verbände abtelefoniert. Bis Mitte der Woche könne man Genaueres sagen. Auch CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart hatte laut «Heilbronner Stimme» von Austritten berichtet.

Mit derzeit rund 65 000 Mitgliedern ist der baden-württembergische CDU-Verband der zweitgrößte nach dem in Nordrhein-Westfalen.

«Bei Bundesparteitagen schlagen immer Emotionen hoch, besonders bei knappen Personalentscheidungen», sagte ein CDU-Sprecher. Aus der Emotion heraus angekündigte Austritte seien bis jetzt meist aber nicht vollzogen worden.