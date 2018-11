Stuttgart (dpa) - VfB Stuttgarts neuer Trainer Huub Stevens hält Zugänge in der Winterpause nicht für zwingend notwendig. „Natürlich haben wir darüber gesprochen, ob und wie wir in der Winterpause tätig werden sollen. Aber wenn man den Kader zusammenhalten kann, denke ich, dass das reicht, um in der Bundesliga zu bleiben - und nur darum geht es momentan“, wurde Stevens vor dem Wiedersehen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit seinem Ex-Club Schalke 04 von mehreren Stuttgarter Medien zitiert.

Stevens hält zudem Jochen Schneider für eine mögliche Dauerlösung als Sportdirektor beim Fußball-Bundesligisten. „Mit ihm ist es ein gutes Arbeiten. Ich weiß