Stuttgart (dpa/lsw)Ein Zusteller soll in Stuttgart unzählige Pakete geöffnet und den Inhalt teilweise behalten haben. Auch bei der Durchsuchung der Wohnung des 22-Jährigen fanden Beamte etliche mutmaßlich unterschlagene Waren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann kam am Donnerstag in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Besitzern der geöffneten Pakete dauern an.