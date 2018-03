Stuttgart (dpa/lsw) - 500 Weine kredenzen die Winzer aus Baden und Württemberg in den nächsten eineinhalb Wochen in Stuttgart. Bereits zum 37. Mal ist das Weindorf zwischen dem Schillerplatz und dem Marktplatz am Mittwoch gestartet. Um 11.00 Uhr öffneten die 125 traditionell geschmückten Lauben zum ersten Mittagstisch. Denn zum Wein werden landestypische Spezialitäten wie Maultaschen, Bubaspitzle oder Gaisburger Marsch angeboten.

Am Abend wollte Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) das Weindorf offiziell eröffnen. Zu der Feier im Innenhof des Alten Schlosses sollten nach Aussagen der Veranstalter bis zu 800 Menschen kommen.

Die Lauben sind