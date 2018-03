Hockenheim/Düsseldorf (dpa/lsw) - Sieg für Stuttgarter Studenten auf dem Hockenheimring: Mit selbst konstruierten Elektrofahrzeugen haben sie den Wettbewerb in dieser neuen Klasse bei den Formula Student Germany gewonnen. Beim 22 Kilometer langen Ausdauerrennen am Sonntagabend war das Stuttgarter Greenteam das Schnellste, teilte der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) am Montag mit. Zweiter bei dem Rennen der Elektrofahrzeuge, die in diesem Jahr erstmals an den Start gingen, wurde die Universität Eindhoven vor der TU Graz.

Bei den klassischen Verbrennungsmotoren fuhr das Team der niederländischen TU Delft an die Spitze. Die Holländer verwiesen Ann