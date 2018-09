StuttgartManchen Bürgern reißt der Geduldsfaden. Bei Frank Dietrich, Besitzer eines Elektroinstallationsbetriebs in Weilimdorf, brannte fast die Sicherung durch, als er sein Wohnhaus ein wenig aufstocken wollte – und er erfuhr, dass im Baurechtsamt die durchschnittliche Bearbeitung eines Bauantrags 63,5 Tage dauert.

Autofahrer reiben sich die Augen, weil in der Friedrichstraße die Fahrbahn für Baustellenverkehr gefühlt seit Jahren eingeschränkt ist, obwohl die Baustelle am früheren Amerika-Haus wirklich aus dem Gröbsten raus ist. Besucher von Bürgerbüros staunen, dass die Meldestelle in ihrem Bürgerbüro oder die